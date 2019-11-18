شكرا لقرائتكم إنفراجة فى مفاوضات الأهلى مع كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مفاوضات الاهلي مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي أفيس البرتغالي انفراجه واضحة خلال الأيام الماضية بالشكل الذى بات يُقرّب اللاعب الدولي من ارتداء قميص القلعة الحمراء خلال انتقالات يناير الشتوية المقبلة.

و أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مرونة واضحة في إتمام صفقة كهربا خلال يناير المقبل رغم أنه كان قد أبدى تحفّظه على التعاقد مع اللاعب بدعوى عدم التزام اللاعب ودخوله في أزمات خلال أكثر من تجربة كروية له لكن وسطاء كثيرون ومسئولين في القلعة الحمراء أكدوا للمدير الفني أن اللاعب ملتزم تماماً ولن يُثير مشاكل في الفريق وأنه كان ورقة رابحة لكل الأندية التي لعب لها خلال الفترة الماضية وأبرزها الزمالك واتحاد جدة .

وشدد الوسطاء على أن كهربا "ضحّى" بالكثير من أجل إتمام انتقاله للأهلي فقد رحل من الزمالك الصيف الماضي وأنتقل لنادي أفيس البرتغالي ووضع شرطاً جزائياً متواضع للغاية في عقده مع أفيس يتضمن دفع 250 ألف دولار من أجل المساح له بالرحيل في أي وقت، كما أن الاهلي إتفق مع اللاعب تقريباً على جميع الأمور الخاصة بعقد اللاعب مع النادي قبل تولّي فايلر تدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضي.

وأوضح المصدر أن تراجع فايلر عن موقفه السابق برفض ضم اللاعب وترحيبه بإتمام الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية جعل الاهلي يقترب كثيراً من ضم كهربا للقلعة الحمراء في يناير المقبل لاسيما بعدما تأكد مسئولو النادي من قوة موقف اللاعب في أزمته الأخيرة مع الزمالك.