كينيا تستضيف توجو في تصفيات أمم أفريقيا 2021 مساء اليوم

يستعد منتخب كينيا لخوض مواجهة مع نظيره منتخب توجو بالعاصمة الكينية “نيروبي”، في تمام السادسة مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2021 بالكاميرون.

حيث يدخل المنتخب الكيني مباراة اليوم بعد التعادل أمام مصر بالمباراة التي جمعتهما بملعب “برج العرب”، ضمن منافسات الجولة الاولى،والتي انتهت بنتيجة 1-1، اما منتخب توجو فيدخل اليوم عقب خسارته من جزر القمر بهدف دون مقابل، كما يتواجد توجو في أخر قائمة الترتيب دون رصيد.

ويدخل منتخب كينيا لقاء اليوم مستغلا عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز، بينما يسعي منتخب توجو لتدارك أثار الهزيمة والعودة إلى الديار بنتيجة إيجابية، حيث ان الفائز من تلك التصفيات سيتأهل منها المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني في كل مجموعة للنهائيات.