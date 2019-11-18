شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه حرس الحدود وديا عصر اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو في الرابعة من عصر اليوم الإثنين، مع حرس الحدود، علي ملعب النادي الأبيض في المباراة الودية التي تجمع الفريقان ضمن الاستعدادات لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

وسيقوم الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بالاستفادة من اللقاء للوقوف علي المستوي الذي وصل له اللاعبين بعد البرنامج الذي نفذه الفريق خلال التوقف مع تنفيذ بعض الجمل التكتيكية في اللقاء ضمن التحضيرات لمواجهة إنبي القادمة التي ستقام يوم 25 من شهر نوفمبرالجاري، على ستاد السلام، في الجولة السادسة من منافسات الدورى الممتاز.