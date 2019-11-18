رياضة | البرازيل تحسم لقب كأس العالم للناشئين على حساب المكسيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تحسم لقب كأس العالم للناشئين على حساب المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللقاء جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكبار الشخيات الرياضية في الإتحاد الدولي لكرة القدم، على ملعب بيزيراو في مدينة جاما البرازيلية، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 20 ألف متفرج.





حسم المنتخب البرزيلي نتيجة مباراة نهائي كأس العالم للناشئين، تحت 17 عام والمقامة في البرازيل، على حساب نظيرهم المكسيكي، و

وتقدم المنتخب المكسيكي بهدف عكس مجريات اللقاء، الذي كان يسيطر عليه منتخب البرازيل، بهدف عن طريق اللاعب بريان جونزالز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.