رياضة | البرازيل تتعادل مع المكسيك بنهائي كأس العالم للناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تتعادل مع المكسيك بنهائي كأس العالم للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل المنتخب البرازيلي، أمام نظيره المكسيكي، في المواجهة الجارية بينهما الأن في إطار منافسات نهائي كأس العالم، للناشئين تحت 17 عام، والمقام في البرازيل خلال الفترة الحالية.

ويحتضن ملعب بيزيراو في مدينة جاما البرازيلية، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 20 ألف متفرج، أحداث مواجهة البرازيل والمكسيك في نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عام.

وسجل مهاجم البرازيل كايو جوروج هدف التعادل لأصحاب الأرض والجمهور في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، من علامة الجزاء.

وكان قد تقدم المنتخب المكسيكي بهدف عكس مجريات اللقاء، الذي كان يسيطر عليه منتخب البرازيل، بهدف عن طريق اللاعب بريان جونزالز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء. Advertisements وشهدت المواجهة تبادل السيطرة بين الفريقين، خلال الشوط الأول، وبعض الفرص المؤثرة لمنتخب البرازيل الذي كان أكثر خطورة على مرمي المكسيك خلال الخمسة والأربعون دقيقة الأولي.