بعثة منتخب المغرب تحل ببوجومبورا لمواجهة بوروندي









اسماء السيد - الرباط: حلت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم، صباح الأحد، بمطار بوجومبورا الدولي، ببوروندي، وذلك تحسبا للمباراة التي ستجمع رفاق العميد حكيم زياش، الثلاثاء، بالنخبة البوروندية.

وتأتي المباراة التي تدخل في إطار الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم - الكاميرون 2021، خمسة أيام، بعد اللقاء الذي جمع النخبة المغربية بنظيرتها في موريتانيا ، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والتي انتهت على إيقاع التعادل السلبي. وهي النتيجة التي لم ترض الجماهير المغربية.

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وتعول عناصر المنتخب المغربي على تدارك نتيجة الجولة الأولى والعودة بانتصار من ملعب المستضيف، منتخب بوروندي، المنهزم في أولى جولات منافسات المجموعة الخامسة ضد منتخب أفريقيا الوسطى الذي يحل في ثاني الجولات ضيفا على منتخب موريتانيا المنتشي بعودته بــ"تعادل تاريخي" من ملعب منتخب المغرب.

منتخب المغرب