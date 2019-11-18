شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التدريبية الأولى لمحكمات كرة القدم النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت الأحد فعاليات الدورة التدريبية الأولى لمحكمات كرة القدم النسائية برعاية وإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتستمر فعاليات الدورة حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بحضور الزيمباوي فيليكس المحاضر الدولي من الفيفا وأتاناس المحاضر الدولي من الاتحاد الأفريقي وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ومجدي رزق المحاضر الدولي والمسئول عن محكمات الكرة النسائية، وذلك بحضور 30 محكمة ما بين حكمة ساحة وحكمة مساعد، ويحاضر في الدور التدريبية سيد مراد وأحمد أبوالعلا ومحمد أبوخاطر معد اللياقة البدنية.

وتم اقامة اختبار للمحكمات للوقوف على مستوياتهن الفنية والبدنية، كما تم اقامة محاضرة نظرية تضمنت شرح مفصلا لبعض المواقف التحكيمة والتعديلات الجديدة في قانون اللعبة وكيفية اتخاذ القرارات في الوقت المناسب والتعامل مع اللاعبين.

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من جانبه، أكد اتاناس أنه سعيد بالتواجد في مصر وبوجود عدد كبير من المحكمات في بلد مثل مصر هي الأكبر في أفريقيا، وأشار إلى أن مصر تمتلك أكبر عدد من المحكمات في الشرق الأوسط، وإنه اجتهاد كبير من المحكمات ومن اللجنة الرئيسية للحكام.

وأضاف أتاناس أن وجود جمال الغندور الحكم الدولي الكبير السابق كمسئول عن التحكيم في مصر شئ جيد، حيث يمتلك فكرا لتطوير منظومة التحكيم.

وقال فيليكس إن الهدف من إقامة هذه الدورة إكتساب المحكمات المهارات الخاصة بالتحكيم، مشيرا إلى أن مستوى المحكمات في مصر يؤهلهن للمشاركة في أكبر البطولات الدولية.

وأبدى سعادته باهتمام اتحاد الكرة بمحكمات الكرة النسائية خاصة في وجود مجدي رزق المحاضر الدولي المختص بمحكمات الكرة النسائية.

كما أشاد بمني عطا الله، وقال إنها كانت ضمن الحكام الدوليين لمدة 15 سنة، وأثبتت وجودها على المستوي الدولي، وتمنى أن يرى محكمات مصريات مستقبلًا في البطولات الدولية.