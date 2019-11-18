شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإعلام الرياضي يناقش المواضيع والمبادرات المستقبلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

‏يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اجتماعه الرابع اليوم بحضور أعضاء المجلس، ويناقش عدداً من المواضيع والمبادرات القائمة والمستقبلية. من جانب آخر، ينطلق اليوم (الإثنين) بمدينة جدة برنامجان تدريبيان يستمران لمدة ثلاثة أيام، إذ يمثلان المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وتأتي من ضمن 10 برامج تدريبية جديدة للمرحلة الثانية في مسارات الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، والإنتاج الفني من أصل 60 برنامجاً سبق الإعلان عنها في وقت سابق.

هذا ويهدف البرنامج الأول الذي يحمل عنوان «صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي» التابع لمسار الصحافة للتعريف بالمهارات اللازمة لصناعة المواد الصحفية الرياضية، وأهم التطورات في الإعلام الرياضي والتعرف على أبرز سمات صانع المحتوى الرياضي ومعايير المحتوى الإعلامي الجيد، فيما يتضمن البرنامج التدريبي الثاني والذي يحمل عنوان «صحافة الموبايل» والتابع لمسار الإذاعة والتلفزيون، إقامة عدد من الدروس التطبيقية للتعريف بأهم المعدات والأدوات المستخدمة في العمل الإعلامي الحديث، وكذلك كيفية استخدام تطبيقات تسجيل الصوت والتصوير والمونتاج.