شكرا لقرائتكم خبر عن الحسناء لـ«الخليج 365»: طموحي الوصول إلى العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد(الرياض)

كتبت نجمة المنتخب السعودي الحسناء الحماد، اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة النسائية السعودية ، عندما حققت الجمعة الماضية إنجازاً فريداً بحصولها على الميدالية الذهبية لسلاح (السايبر) على المستوى الآسيوي في تاريخ سيدات المبارزة السعودية.

وروت الحسناء لـ«الخليج 365» قصة الإنجاز المميز وطموحاتها المستقبلية، عبر الحوار التالي:

• كيف كانت مشاركتك مع المنتخب السعودي في البطولة الآسيوية؟

•• تم الاستعداد للبطولة الآسيوية بمعسكرين دوليين في جمهورية مصر لمدة أسبوعين، وقبلها استغللت فترة الصيف للذهاب إلى المجر وألمانيا للتحضير البدني والتكتيكي وآخرها في مدينة تبليسي في جورجيا لمدة أسبوعين.

• ماذا عن الميدالية التي حصلت عليها؟

•• الحمد لله حصلت على الميدالية الذهبية لسلاح (السايبر) كأول سعودية تحصل على الميدالية الذهبية في البطولات الآسيوية.

• إلى ماذا تطمحين في البطولة الآسيوية لتحقيقه؟

•• طموحي كان حصولي على الذهبية ورفع علم بلادي، والآن طموحي بإذن الله العالمية.

• هل كرمت سابقا على مستوى السعودية أو خارجها؟

•• نعم تم تكريمي من سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة بمناسبة حصولي على الميدالية الذهبية العربية والخليجية داخليا، وتم تكريمي من قبل الاتحاد لمشاركتي بالبطولات الداخلية، وخارجيا حصلت على الميدالية الفضية في البطولة العربية في الأردن، وكانت أول ميدالية خارجية لي والميدالية الذهبية في البطولة العربية في الكويت وميدالية ذهبية في الدورة الخليجية السادسة للسيدات في الكويت.

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• ماهو طموحك المستقبلي؟

•• أن أرفع علم المملكة في المحافل الخارجية والأولمبياد وتشريف المبارزة النسائية.

• هل تفكرين بالتدريب مستقبلا؟

•• هذا سابق لأوانه ولكن في الفترة الحالية تركيزي منصب على الوصول لأعلى المراكز العالمية.

• من مثلك الأعلى في لعبة المبارزة من اللاعبين واللاعبات؟

•• اللاعبة إبتهاج محمد من المنتخب الأمريكي.

• هل واجهتك صعوبات أثناء المشاركة في البطولة الآسيوية؟

•• تلقيت الدعم من الاتحاد ماديا ومعنويا بدعم من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد أحمد الصبان والرئيس التنفيذي عبدالله السنيد الذين كانوا خلف كل نجاح لي.

• ماهي بطولاتك ومشاركاتك القادمة؟•• لدينا أول بطولة داخلية في المنطقة الشرقية وأول بطولات الموسم بعد أسبوعين بإذن الله.

• كلمة أخيرة توجهينها لمن؟ ولمن تهدين الميدالية؟

•• أهدي الميدالية لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لدعمه المستمر للمرأة السعودية ولرياضة المملكة بصفة عامة.