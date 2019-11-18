انطلاقـة مثيـرة لكـأس رئيـس الدولـة للسـباحة

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تفوقت أندية الوصل والعين والنصر وتراث الإمارات في انطلاقة فعاليات بطولة صاحب السمو رئيس الدولة للسباحة للناشئين والعمومي التي يستضيفها نادي مليحة الرياضي الثقافي بنجاح في مسبحه على مدى أربعة أيام، والمقامة ضمن أجندة اتحاد السباحة للموسم الرياضي الحالي، وشهد اليومان الأول والثاني تنافساً قوياً في المنافسات التي شملت الفئات السنية (11 و12 - 13 و14، و15 و16 سنة) على أن تستكمل البطولة يومي 22 و23 من نوفمبر الحالي.
حضر المنافسات وتوج الفائزين عيسى هلال، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسلطان السماحي رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، وسلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وجمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة، وخليفة الكعبي المدير المالي للاتحاد، وعدد من المسؤولين في الأندية المشاركة في البطولة.
وأسفرت منافسات اليوم الأول عن تفوق نادي العين في منافسات فئة 11 و12 سنة وحل أولاً برصيد 10896 نقطة، قبل نادي الوصل الثاني ب10292 نقطة وفريق الفجيرة للسباحة الثالث ب8376 نقطة، وفي منافسات فئة 13 و14 سنة، حل نادي الوصل أولاً برصيد 19680 نقطة، وتلاه نادي تراث الإمارات ثانياً ب10684 نقطة، ونادي العين ثالثاً ب8832 نقطة.
واعتلى نادي الوصل قمة الترتيب في فئة 15 و16 سنة برصيد 17719 نقطة، متفوقاً على نادي النصر الثاني ب12908 نقطة، والعين الثالث ب11222 نقطة، وقد تواصلت نجاحات فريق السباحة بنادي تراث الإمارات في البطولة، حيث حصد الفريق 31 ميدالية ملونة، بواقع 6 ذهبيات و17 فضية و8 برونزيات.
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