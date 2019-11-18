الفضلي: طموحي يلامس السحاب في رياضة الجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل البطل عمر الفضلي صعوده نحو النجومية وحصده للذهب في البطولات بتتويجه بذهبية وزن تحت 62 كلج تحت فئة 21 سنة، وعمت الفرحةصالة آيبك أرينا في ظل حضور عدد من زملاء وعائلة اللاعب في المدرجات لدعمه.

وقال الفضلي: شرف كبير لي أن أرى علم الدولة يرفرف في هذا المحفل العالمي، لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى فخري لتمكني من أداء الأمانة التي وضعتها قيادة دولتنا وجمهورنا علينا، إنها البداية وهناك كثير من المحطات التي تنتظرني لتحقيق ما هو وأجمل وأفضل، وطموحي كبير لتحقيق الكثير على صعيد رياضة الجوجيتسو التي وجدت نفسي ومستقبلي فيها التتويج بالميدالية الذهبية.

وعن فرحته وعناقه لمدربه وشقيقته عقب الفوز قال: الفوز بالذهبية جاء ترجمة للعمل الشاق والمجهود الذي قمت به على مدار شهور وبالتالي فرحتي كانت كبيرة بالتتويج، وهذا دفعني إلى الذهاب مباشرة إلى عناق مدربي الذي يشرف على تدريبي منذ 4 سنوات، اذ كان له الفضل الكبير في تطور مستواي وحضوري الفني والبدني والنفسي، وأيضا شقيقتي كان لها دور بتشجيعها لي باستمرار طوال مسيرتي في اللعبة.

يذكر ان الفضلي سوف يخوض تحدياً جديداً في البطولة بخوضه منافسات الرجال يوم السبت المقبل رغم صغر سنه وأكد البطل الصاعد رغبته في تحقيق إنجاز آخر في البطولة العالمية.