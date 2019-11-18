جولدي يضرب شباك العياط بثلاثيه بالقسم الثالث

حقق فريق جولدي بقيادة أحمد عيد عبدالملك وعبدالسلام نجاح فوزا مستحق علي فريق العياط بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب البلاستيك الرئيسي ضمن مباريات الأسبوع السادس لدورى القسم الثالث مجموعة الجيزة . البلاستيك الرئيسي ضمن مباريات الأسبوع السادس لدورى القسم الثالث مجموعة الجيزة . أحرز أهداف جولدي كلا من هدف مصطفى السعدني من ركلة جزاء ، هدف سعد جمال ، هدف سامح عاطف ،بهذا الفوز يصل رصيد جولدي النقطه 13 فى المركز الثاني بجدول الترتيب ، بينما يتوقف رصيد العياط عند النقطه 2 ف المركز الأخير . من ركلة جزاء ، هدف سعد جمال ، هدف سامح عاطف ،بهذا الفوز يصل رصيد جولدي النقطه 13 فى المركز الثاني بجدول الترتيب ، بينما يتوقف رصيد العياط عند النقطه 2 ف المركز الأخير .

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