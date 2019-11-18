شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات أمم أوروبا .. منتخب فرنسا ينهي مشوار التصفيات بثنائية في ألبانيا والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 إختتم المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018 مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة يورو 2020 بالفوز على المنتخب الألباني بهدفين دون رد في الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثامنة وذلك بملعب "كومبيتاري أربينا".

جاء هدفي الديوك في الشوط الأول عبر كورنتين توليسو في الدقيقة 8 وأنطوان جريزمان في الدقيقة 31. بهذه النتيجة يعزز منتخب فرنسا صدراته للمجموعة الثامنة برصيد 25 نقطة، مقابل 23 نقطة للمنتخب التركي في المركز الثاني، وقد تأهل المنتخبان سوياً بعد نهاية الجولة الماضية. Advertisements وجاءت تشكيلة منتخب فرنسا في المباراة كالتالي. مانداندا فاران - لونجليه - كيمبيمبي ديبوا - سيسوكو - توليسو - بنيامين ميندي جريزمان - جيرو - وسام بن يدر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصفيات أمم أوروبا .. منتخب فرنسا ينهي مشوار التصفيات بثنائية في ألبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.