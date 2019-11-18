7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 / 11 / 2019 فى مقدمتها ، "شرخ" يبعد عبد الله السعيد عن بيراميدز 6 أسابيع
مصر بالزى التقليدى أمام جزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا
صور .. مران الأهلى.. حماس الحراس فى غياب الشناوى ووصلة هزار بين الشيخ وجمعة
شهدت تدريبات الأهلى اليوم التى أقيمت بالجزيرة فقرة خاصة من ميشيل ياناكون مدرب حراس المرمى لحراس الفريق المتواجدين حاليا مع الفريق على رأسهم شريف إكرامى وعلى لطفى .
اليو ديانج يغيب عن الأهلي أمام الجونة والنجم الساحلي
صور.. منتخب مصر الأولمبى يواصل الاستعداد لجنوب إفريقيا
منتخب مصر الأولمبي واصل تدريباته علي ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس استعداداً لمواجهة منتخب جنوب افريقيا مساء الثلاثاء المقبل علي ملعب استاد القاهرة في الدور قبل النهائى لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المقامة حاليًا فى مصر حتي 22 نوفمبر الجاري.
ستاد القاهرة يستضيف مباراتى نصف نهأئى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 إقامة مباراتي الدور نصف النهائي على ستاد القاهرة الدولي بدلا من إقامة مباراة بالقاهرة وأخرى باستاد السلام.
"شرخ" يبعد عبد الله السعيد عن بيراميدز 6 أسابيع
تاكيس جونيس يشترط "البديل" للموافقة على انتقال عبد العاطى للزمالك
حرص مسئولو نادى وادى دجلة، على استطلاع رأي اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول، حول موقفه من رحيل محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق خلال الانتقالات الشتوية القادمة .
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