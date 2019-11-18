شوف بعيون سوبر كورة.. ماذا قالت الجماهير عن حسام البدرى قبل مواجهة جزر القمر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر الأول إلى تصحيح الأوضاع أمام جزر القمر فى المباراة التى ستجمعهما فى الثالثة عصر غد الأثنين فى ثانى مواجهات المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون. وسادت حالة من الإحباط على الجماهير فى ظل التعادل مع كينيا بنتيجة 1 / 1 فى ضربة بداية التصفيات فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضى على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية. وحرص سوبر كورة على رصد رأى الجماهير فى استمرار حسام البدرى فى القيادة الفنية للمنتخب من عدمه، حيث إن الأغلبية فضلت استمراره لإعطائه فرصة فى تصحيح الأوضاع وعدم محاسبته بالقطعة. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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