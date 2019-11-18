شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على فريق " ميدو " بـ10 أهداف وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق سموحة السكندري الفوز على نظيرة " ميدو " أحد أندية الدرجة الرابعة بنتيجة 10 / 2 في المباراة الودية التي جمعتهم اليوم ضمن استعدادات الفريق السكندرى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى.

وجاءت الأهداف عن طريق كل من إسلام الفار 3 أهداف و صلاح زويل هدفين وهدف لكل من أحمد حسن مكي و رونالد وانجا و رجب نبيل وأحمد جمال ومحمود حليمو.

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وشهدت المباراة دفع الجهاز الفني لسموحة بجميع اللاعبين للإطمئنان على الحالة الفنية والبدنية قبل مواجهة طنطا ضمن مباريات الجولة الـ6 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 27 من الشهر الجارى على ستاد طنطا .

ويحتل سموحة المركز الحادى عشر من جدول ترتيب بطولة المصرى برصيد 5 نقاط .