رياضة | ما الذي يحدث في ليفربول؟.. رحيل صلاح وماني حقيقة أم خيال!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما الذي يحدث في ليفربول؟.. رحيل صلاح وماني حقيقة أم خيال! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأنباء والتقارير الصحيفة التي تشير إلى احتمالية رحيل الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي نادي ليفربول عن صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية القادمة.

صحفي إنجليزي يرد على أنباء رحيل صلاح وماني

ورد جيمس بيرس الصحفي الإنجليزي وخبير التعاقدات المعروف على أنباء رحيل صلاح وماني عن صفوف نادي ليفربول في الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال جيمس بيرس في تصريحات صحفية اليوم الأحد 17 نوفمبر: "لايمكن أن يحدث ويرحل صلاح وماني عن ليفربول في نهاية الموسم لا يمكنني تخيل ذلك".

ليفربول يحصن نجمي الفريق

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وأضاف جيمس في تصريحاته: "لا تنسوا أن أن إدارة ليفربول كانت حريصة للغاية، وقد وقعوا مع مو صلاح وساديو على عقود جديدة منذ فترة ليست طويلة، ودون وضع أي شروط للرحيل".

عجز كبير من أندية أوروبا لضم صلاح وماني

وأنهى جيمس بيرس تصريحاته قائلا: "بمنتهى الصراحة يوجد عدد قليل جدا من الأندية في أوروبا قد يمكنها تحمل تكلفة شراء ثنائي مثل صلاح وماني، وذلك لأن القيمة المالية لكل لاعب منهما تُقدر بحوالي 150 مليون جنيه إسترليني".

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.