رياضة | صلاح خارج أنفيلد.. خطوة جديدة من ليفربول تقرب الفرعون من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح خارج أنفيلد.. خطوة جديدة من ليفربول تقرب الفرعون من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي بعد خطوة جديدة من إدارة الريدز.

خطوة جديدة من ليفربول تقرب الفرعون من الرحيل

ووفقا لصحيفة مترو البريطانية فإن نادي ليفربول الإنجليزي اتخذ خطوة مفاجئة بالانتقال إلى الدوري الألماني من أجل التعاقد مع بديل محمد صلاح الفرعون المصري الذي يقدم مستويات كبيرة رفقة الريدز.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول اتجه إلى النجم الإنجليزي الشاب، جادون سانشو من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو في الصيف، لكن الأمور تبدو صعبة في ظل رغبة الفريق الألماني في التخلي عن نجمه برقم كبير.

وذكرت "مترو" أن ليفربول أغلق ملف التعاقد مع موهبة الكرة الفرنسية ونجم باريس سان جيرمان ، كيليان مبابي خاصة في ظل رغبة ريال مدريد في الظفر بخدماته والمضي قدما نحو التعاقد معه بشكل رسمي في الصيف القادم.

وترى إدارة الريدز أن سانشو البالغ من العمر 19 عاما يعد موهبة كبيرة ويمكنه تعويض رحيل محمد صلاح المنتظر، خاصة أن هناك أزمة وتوتر في العلاقة بين اللاعب الإنجليزي وإدارة النادي الألماني على خلفية تبديل اللاعب في الدقيقة 35 من عمر مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الأمر الذي اعتبره اللاعب إهانة كبيرة له.

ويغيب محمد صلاح عن صفوف ليفربول ومنتخب مصر في الفترة الحالية بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مانشستر سيتي والريدز بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.