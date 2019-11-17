غياب محمد صلاح يربك حسابات ليفربول وبدائل مقترحة لتعويضه

فتح مسؤلو نادي ليفربول الإنجليزي دائرة البحث عن صفقة هجومية للفريق لتعويض غياب الدولي المصري محمد صلاح بعد تجدد إصابته أكثر من مرة في الكاحل.
واشتكى محمد صلاح نجم ليفربول من تجدد آلام الكاحل خلال الفترة الماضية، خاصة بعد مباراة الريدز أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز رفاق صلاح بثلاثية مقابل هدف، وساهم مو بالهدف الثاني للفريق.
وذكرت صحيفة " إكسبريس" البريطانية، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول حددثلاث مهاجمين، للمفاضلة، بينهم خلال الأيام المقبلة، وهم لورنزو إنسيني جناح فريق نابولي الإيطالي، وتيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني، وهاري ويلسون لاعب بورنموث.
وأضافت الصحيفة، أن لورنزو إنسيني هو اللاعب القادر على تعويض غياب محمد صلاح حال تجدد إصابته، وتطورها خلال الفترة المقبلة.
وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وغاب علىأثرها عن مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد، ثم غاب عن معسكر منتخب مصر في مواجهتي بتسوانا وليبريا الوديتين، ثم شارك في مباراة مانشستر سيتي مع ناديه بالبريميرليج، لتتجدد الإصابة مرة أخرى، ويتم استبعاده من مواجهة الفراعنة أمام كينيا في تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.
وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 آخرين.
ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن اقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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