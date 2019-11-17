رياضة | برشلونة يصدم باريس سان جيرمان في نيمار

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كشف الفرنسي إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة عن إمكانية البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، خلال الصيف المقبل.

وقال أبيدال لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نيمار من الفئة الأفضل في العالم، ولديه فلسفة برشلونة ويؤدي بمستوى عالٍ، سيكون دائمًا خيارًا لنا".

وأضاف: "نتخذ القرارات على المستوى الرياضي في برشلونة بهذه الطريقة، لكن على المستوى الاقتصادي، فهناك أشياء يمكن الوصول لها وأشياء أخرى لا يمكنك الوصول لها، والمستقبل سيقول لنا ماذا سيحدث".

وأكد أبيدال أنَّ برشلونة مستعد للتفاوض مع سان جيرمان بشأن نيمار، قبل اللجوء لحل استغلال لوائح انتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لضم النجم البرازيلي بسعر عادل يحدده "فيفا".