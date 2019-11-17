رياضة | برشلونة يرفض ذبح نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض ذبح نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي برشلونة الإسباني على استمرار التشيلي أرتورو فيدال لاعب الوسط حتى نهاية عقده الذي ينتهي في 2021.

وكشفت تقارير صحفية عن أن برشلونة رفض التفريط في خدمات أرتورو فيدال ولم يفكر في رحيل اللاعب من الأساس خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة مستعد للسماح برحيل لاعب واحد فقط هو الكرواتي إيفان راكيتيتش في مقابل بقاء فيدال لتعويض رحيله.

ويرغب أرتورو فيدال في البقاء مع برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير رغم مفاوضات إنتر ميلان لضمه.