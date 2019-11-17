رياضة | مفاجأة.. رونالدو يعود لريال مدريد في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. رونالدو يعود لريال مدريد في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نوهت الصحافة الإيطالية خلال الأيام القليلة الماضية، لإقتراب عودة نجم ريال مدريد وهدافه التاريخي مرة أخري، للفريق الملكي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو يفكر جديا في الرحيل عن "السيدة العجوز" عقب نهاية الموسم، والعودة لريال مدريد مرة أخرى، خلال سوق الإنتقالات الصيفية.

رونالدو يجتمع بإدارة يوفنتوس

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية من مصادر مطلعه أن رونالدو سيعقد اجتماعاً مع مسؤولي يوفنتوس، مباشرة بعد عودته من البرتغال، حيث يخوض مع منتخب بلاده مبارتين دوليتين، خلال الفترة الراهنة .

وكان قد نشب خلاف بين رونالدو ومدرب اليوفي ماوريسيو ساري، الذي أقدم، قبل أيام، على تغيير كرستيانو في مبارتين متتاليتين أخرهم مواجهة ميلان في الدوري، وهو ما أغضب رونالدو كثيراً، حسب ما رصدته عدسات المصورين، وجعلته يغادر الملعب ولم يصافح بديله باولو ديبالا الذي سجل بدوره هدف الفوز في اللقائين.

البداية الأسوء لرونالدو في مشواره الإحترافي

ويعاني رونالدو من تراجع تهديفي خلال الفترة الأخيرة رفقة السيدة العجوز، حيث سجل 5 أهداف فقط منذ انطلاقة موسم الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى تسجيله لهدف وحيد خلال 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وهي من أسوء إنطلاقات اللاعب في تاريخه. Advertisements وشارك كريستيانو رونالدو في 17 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدف وحيد.

رونالدو يرد على ساري