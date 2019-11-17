رياضة | عاجل.. باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لخطف نجم من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

باريس سان جيرمان يستهدف ضم لالانا

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع الإنجليزي آدم لالانا لاعب وسط نادي ليفربول خلال انتقالات الصيف القادمة.

سبب رغبة باريس سان جيرمان في ضم لالانا في الصيف

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد آدم لالانا مع نادي ليفربول ينتهي في يونيو القادم ومن الواضح أن النادي لا ينوي أن يقوم بتجديد عقد اللاعب.

كما كشفت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في ضم اللاعب في الصيف بدلا من الانتقالات الشتوية ليتعاقد معه مجانا ولا يكلف النادي.

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منافشة قوية تنتظر باريس سان جيرمان

وذكرت الصحيفة أن هناك منافسة قوية ستنتطر باريس سان جيرمان لضم لالانا في الصيف حيث يوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضمه سواء في الصين أو الولايات المتحده الأمريكية.

موقف لالانا من الرحيل عن ليفربول

وقالت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزي أن لالانا لا يمانع في مغادرة ليفربول نظرًا لقلة مشاركته مع الفريق بشكل واضح هذا الموسم وعدم الاعتماد عليه.

مشاركات لالانا مع ليفربول هذا الموسم

وقد شارك آدم لالانا في 8 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.