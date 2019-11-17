ألمانيا وهولندا تتأهلان إلى نهائيات كأس أوروبا

بلغ المنتخبان الألماني والهولندي نهائيات "يورو 2020" بفوز الأول على بيلاروسيا برباعية نظيفة وتعادل الثاني مع إيرلندا الشمالية سلباً ضمن مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات المسابقة القارية.



بلغ منتخب ألمانيا نهائيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه البيلاروسي 4-صفر السبت في مونشنغلادباخ في الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.



وسجل ماتياس غينتر (41) وليون غوريتسكا (49) وطوني كروس (55 و84) أهداف ألمانيا التي رفعت رصيدها إلى 18 نقطة منفردة بصدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام هولندا التي انتزعت البطاقة الثانية بتعادلها مع مضيفتها إيرلندا الشمالية صفر-صفر.



وبتلك النتيجة رفعت هولندا رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، وارتفع رصيد أيرلندا الشمالية إلى 13 نقطة في المركز الثالث، لتتأهل الطواحين وألمانيا عن تلك المجموعة إلى منافسات اليورو.

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