رياضة | أخبار ريال مدريد: السيتي يحسم صفقة نجم الريال و4 صفقات تقترب من الملكي وصفقة تبادلية بين الريال وآرسنال وقنبلة شتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد: السيتي يحسم صفقة نجم الريال و4 صفقات تقترب من الملكي وصفقة تبادلية بين الريال وآرسنال وقنبلة شتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 16 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رغبة الملكي في التخلي عن نجمه الصربي لوكا يوفيتش من أجل الحصول على خدمات بيانتك نجم ميلان. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

أخبار ريال مدريد اليوم

- مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع نجم ريال مدريد في يناير المقبل

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يستعد للدخول في مفاوضات مع ريال مدريد الإسباني من أجل الفوز بخدمات الإسباني إيسكو ألاركون نجم الملكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن نجم خط الوسط الإسباني ارتبط بالرحيل عن ملعب سانتياجو برنابيو في الشهور الماضية بعد أن فشل في حجز مكان أساسي في تشكيلة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في الموسم الحالي.

وأكد الموقع الإيطالي أن مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع إيسكو في يناير المقبل لإضافة مزيد من العمق في خط الوسط، حيث يراه مسئولو السيتزنز بديلاً مثالياً لديفيد سيلفا الذي سيرحل عن النادي في صيف عام 2020.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن المان سيتي مستعد لتقديم 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب الأندلسي عندما تبدأ فترة سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

- 4 نجوم يراقبهم الملكي للتعاقد معهم في الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد يسعى لإستكمال مشروعه الجديد الذي بدأه في السنوات الأخيرة بالتعاقد مع أفضل المواهب الصاعدة في أوروبا وبناء فريق قوي جداً من اللاعبين الشباب المميزين.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ريال مدريد بدأ هذه السياسة في عام 2015 عندما تعاقد مع النرويجي مارتن أوديجارد المعار حاليًا إلى ريال سوسيداد وتلاها بالعديد من الصفقات المهمة أبرزها فينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز وفيرلاند ميندي وإيدير ميلياتو ورودريجو بالإضافة إلى اللاعبين الذين تم تصعيدهم إلى الفريق الأول في النادي مثل سيرجيو ريجيلون وأشرف حكيمي وفالفيردي.

وذكرت الصحيفة البريطانية نقلاً عن مصادر إسبانية أن النادي الملكي حدد قائمة تضم 4 لاعبين صاعدين بقوة من أجل إكمال المشروع، حيث يراقبهم عن قرب في الوقت الحالي وسيحاول التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية أو حتى قبل ذلك إن سنحت الفرصة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كالون هودسون أودوي نجم تشيلسي الشاب من أبرز الأسماء التي يريدها المدرب زين الدين زيدان علماً بأن قيمته السوقية تبلغ 35 مليون يورو في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هودسون أودوي كان يحظى باهتمام بايرن ميونخ في الصيف الماضي لكن فشلت المفاوضات بين الناديين بسبب الخلاف على القيمة المالية ووقع النجم الشاب على عقد جديد مع البلوز يمتد لخمسة أعوام.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الاسم الثاني والأشهر في قائمة الملكي هو إيرلينج هالاند نجم سالزبورج الشاب وهداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 7 أهداف وأن المهمة لن تكون سهلة على ريال مدريد بالحصول على خدماته في ظل المنافسة الشديدة على هالاند من كبار أندية أوروبا.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن القائمة ضمت أيضاً سامويل شوكويزي البالغ من العمر 20 عامًا والذي أذهل الجميع بسرعته ومهاراته مع فياريال في الموسم الحالي بالإضافة إلى مويس كين الذي رحل عن يوفنتوس بشكل مفاجئ في الصيف الماضي وانضم إلى إيفرتون.

- مفاجأة.. قرار صادم من الاتحاد الفرنسي ضد كريم بنزيما

تلقى الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني خبر صادم اليوم السبت 16 نوفمبر من الاتحاد الفرنسي لكرة القادم.

وألقى نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بتصريحات ناريه وصادمة اليوم ضد كريم بنزيما بشأن عودته مرة أخرى للمنتخب.

وقال نويل لو جريت في تصريحات صحفية اليوم: "مغامرة كريم بنزيما مع فرنسا قد انتهت انتهت".

وتابع: "كريم بنزيما لاعب رائع، ولا أشكك إطلاقا في قدراته، وفي ريال مدريد أثبت أنه واحد من أفضل اللاعبين في مركزه، لكن مغامرته مع فرنسا انتهت".

ولم ينضم كريم بنزيما إلى صفوف منتخب فرنسا منذ عام 2015 منذ خلافه الشهير مع فالبوينا زميله بالمنتخب على الرغم من تبرئته ولكن فسر ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي استبعاده لينزيما لأسباب فنية.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب ألبانيا غدا الأحد 17 نوفمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

أخبار ريال مدريد اليوم

- نيمار يقترب من اللعب أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أكدت العديد من التقارير الفرنسية و الاسبانية اقتراب اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اقتراب شفائه و المشاركة أمام ريال مدريد ضمن منافسات الجولة القادمة من بطولة دروي أبطال أوروبا والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة في الفخذ الأيسر فى أكتوبر مع المنتخب البرازيلي في أسبوع الفيفا الدولي ادي الي غيابه لأكثر من شهر ونصف ويبذل البرازيلي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي قصارى جهده للتعافي من إصابته، ليلحق بمواجهة ريال مدريد، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة سبورت الاسبانية الشهيرة أن كل المؤشرات تؤكد لحاق اللاعب الدولي البرازيلي نيمار بمواجهة ريال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا و التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم 26 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من عمر البطولة الأوربية الشهيرة وان اللاعب يسير وفقًا للمخطط الذي وضعه أطباء باريس سان جيرمان، وسيكون الاختبار الأول له أمام ليل في الدوري الفرنسي الممتاز قبل مواجهة ريال مدريد.

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ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم 26 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

- ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه مقابل ضم نجم ميلان

يسعي نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم النادي الملكي، خلال الموسم المقبل، في ظل تقدم سن الفرنسي كريم بنزيما، وفشل لوكا يوفيتش في إقناع الجهاز الفني بمستواه وعدم ظهوره بالمستوي المنتظر منه.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع المهاجم البولندي، كريستوف بيونتيك مهاجم إيه سي ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها اللاعب رفقة الروسونيري خلال الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يخطط للحصول على خدمات "بيونتيك" في صفقة تبادلية مع نادي ميلان الإيطالي، مقابل إنتقال لوكا يوفيتش لصفوف النادي الإيطالي، خاصة وأن الأخير لم ينجح في إقناع الفرنسي زين الدين زيدان بمستواه منذ إنتقاله لصفوف الميرينجي الصيف الماضي.

- صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وآرسنال

يسعى مسؤولو نادي آرسنال الإنجليزي، للحصول على خدمات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية، اليوم عن رغبة آرسنال في إستغلال سعي ريال مدريد للتعاقد مع الجابوني بيبر أوبامينج مهاجم الفريق، من أجل الحصول على خدمات الصربي يوفيتش لاعب الملكي، مع بداية الموسم الجديد.

وقال موقع "يفنسا سنترال الإسباني"، إن ريال مدريد وآرسنال، بدأو في اتصالاتهم ومفاوضاتهم من أجل رحيل الجابوتي أوبامينج مهاجم الجانرز، إلى الميرنجي، إلا أن الفريق اللندني يشترط التعاقد مع يوفيتش لحسم الصفقة.

وأوضح الموقع، إلى أن أوباميانج، أبدى رغبة واضحة في الرحيل عن صفوف فريقه نهاية الموسم الحالي، وقبل عام من نهاية تعاقده مع الفريق.

أهم أخبار ريال مدريد

- بيريز : نحن في مرحلة انتقالية

أعرب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن ثقته الكاملة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لعبور تلك المرحلة الصعبة، مؤكدا أن قوة الاتحاد والوحدة التي يتمتع بها الملكي، هي من ستساعد في تحقيق ذلك.

وأكد بيريز، خلال تصريحات أدلى بها في حفل لتكريم حملة البطاقات الموسمية للنادي القدامى، أن الفريق مازال في مرحلة البناء، وسيؤتي ثماره مستقبلا معربا عن ثقته في الجهاز الفني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، للعودة إلى منصات التتوبج.

وقال بيريز خلال الحفل الذي حضره مجموعة من نجوم الفريق السابقين: "القيم وروح الفريق والتواضع هما ما يميزوا ريال مدريد، ولا بد من إستغلال هذه النقطة لبدء إنطلاقة قوية، الجميع يعمل من أجل مرحلة مشرقة تعيد البسمة لجماهير الميرنجي.

وتابع رئيس ريال مدريد، "نحن في مرحلة انتقالية لدينا فريق جديد موهوب مع لاعبين عظماء ولدينا ثقة كبيرة فيهم تلك المجموعة فازت بكل شيء من قبل".

وأضاف، "لقد عشنا في الآونة الأخيرة واحدة من أفضل مراحلنا التاريخية. في كرة القدم، نمت أسطورة ريال مدريد مع الفوز بكأس أبطال أوروبا أربع مرات في خمس سنوات وتحقيقنا 17 لقباً في تسعة مواسم، إلى جانب مواصلتنا تصدر تصنيف الأندية الأوروبية للعام السادس على التوالي".

واختتم، "ما عشناه لا يمكن نسيناه، لكننا ريال مدريد ونحن ملزمون بتحقيق ما قد يبدو مستحيلاً، هذه طريقتنا، ونفكر دائماً في التحديات المليئة بالشغف".

- الملكي يرصد التعاقد مع جوهرة تشيلسي

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، للتعاقد مع مهاجم يدعم الخط الأمامي للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل.

وأفادت تقارير صحفية اليوم، أن ريال مدريد ينوي التقدم بعرض رسمي للتعاقد مع المهاجم كالوم هودسون أودوي نجم تشيلسي الانجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت التقارير الصحفية، إلى أن ريال مدريد، سيضطر لتحضير مبلغ 31.5 مليون جنيه استرليني، من أجل إقناع تشيلسي، بالتخلي عن مهاجمه.

وكان أودوي مرشحاً بقوة للانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني في الموسم الماضي، لكن اللاعب الشاب قرر البقاء مع تشيلسي، بعد تأكد قدوم المدرب فرانك لامبارد، ليوقع على عقد جديد مع البلوز يمتد لخمسة أعوام مقابل راتب أسبوعي يساوي 120 ألف جنيه استرليني.

- أسطورة ريال مدريد يكشف عن توقعاته بشأن الفائز بالكرة الذهبية

أدلى أسطورة حراسة مرمى نادي ريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي السابق "إيكر كاسياس" بدلوه نحو الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" عن العام الحالي 2019.

وكشف كاسياس أن زميله السابق في ريال مدريد ونجم يوفنتوس الإيطالي الحالي "كريستيانو رونالدو" ربما يتفوق تفوقاً طفيفاً حول على منافسيه البارزين ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وفيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول الإنحليزي.

وصرح كاسياس نقلاً عن شبكة "إلبيانكونيرو دوت كوم" : " لم تعد شروط الكرة الذهبية واضحة، حصد فان دايك جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وحصد ميسي جائزة الأفضل - ذا بيست - هذا قد يرشح رونالدو لجائزة بالون دور".

واختتم كاسياس تصريحاته قائلاً : "رونالدو أبرز المرشحين لهذه الجائزة، أتوقع له الفوز بها".