الفيصل يتوج الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي "فئة B"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس، الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي لفعاليات بطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي "فئة B" والتي أقيمت في مزرعة الصواري بجدة على مدي ثلاثة أيام .

من جانبه بين عضو مجلس منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، هشام الباشا أن حضور الامير خالد الفيصل الدائم للبطولة هو من أعطي البطولة قيمة كبيرة، مشيراً إلى أن البطولة شهدت منافسه قوية بين الاسطبلات المشاركة، مما أعطى البطولة بعداً دولياً لارتفاع المستوي الفني فيها ونحن في مزرعة الصواري، نسعي دائماً إلى تطوير ما نقدمه دائماً في البطولات التي ننظمها سنة بعد سنة.

وتناول الحفل عرضا لعدد من الفارسات لأكاديمية الصواري.

وجاءت نتائج البطولة النهائية على النحو التالي :

بطولة المهرات أعمار سنة

- المركز الأول الخيل أكرم الخالد لنبيل مريزيق عيد الصبحي - مربط نسايم

- المركز الثاني الخيل عروب الخالدية للأمير خالد بن سلطان - اسطبلات الخالدية

- المركز الثالث الخيل جوهرت الصواري لأبناء حسين باشا - مربط الصواري .

فئة مهرات من "2 - 3" سنوات

- المركز الأول الخيل رسالة الخالدية للأمير خالد بن سلطان - اسطبلات الخالدية

- المركز الثاني الخيل مردة الخالد لخالد باقدو - مزرعة الخالد.

- المركز الثالث الخيل تيجان المعود لصالح منيع باخت المطرفي .

فئة الأفراس

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- المركز الأول الخيل باندوره لخالد باقدو - مزرعة الخالد

- المركز الثاني الخيل عريب الثانية لصالح عبدالرحمن الوابل.

- المركز الثالث الخيل ع ج حلوة لعثمان حلمي - مربط المنتهى .

فئة الأمهار عمر " سنة "

- المركز الأول الخيل كنز ل ن ج لعمر ياسر محمد باريان - مربط القمة

- المركز الثاني الخيل ريان فرزان لعبدالعزيز آل فرج - مربط فرزان

- المركز الثالث الخيل كميل السيد - لإياد عبدالله السندي - مربط الإيادي .

فئة أمهار من " 2 - 3 " سنوات

- المركز الأول في الخيل هلال الخالدية للأمير خالد بن سلطان - اسطبلات الخالدية

- المركز الثاني الخيل مشعل أيه أم لصالح عبدالرحمن الوابل،

- المركز الثالث الخيل فالكون تي ار اف لإياد بن عبدالله مشاط - مزرعة الطرف .

فئة الفحول

- المركز الأول الخيل رازي الخالدية للأمير خالد بن سلطان - اسطبلات الخالدية

- المركز الثاني الخيل ميتيور ارابكو لعبدالرحمن القحطاني - مربط النصار

- المركز الثالث الخيل مرجان الزبير لعبد الإله الموسى - مربط أرسان.