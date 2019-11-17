شكرا لقرائتكم النحاس: بدأت مشواري مهاجما .. والفلوس سبب رحيلى عن الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد النحاس لاعب الاهلى ومنتخب مصر السابق ومدرب فريق المقاولون العرب الحالى، أن انتقاله إلي الإسماعيلى عام 1998 من أسوان حرمه من الإنتقال إلى القلعة الحمراء فى ذلك التوقيت وهذا الأمر تم الاتفاق بين إدارة الناديين أسوان والاسماعيلى .

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وأوضح عماد النحاس خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى قائلا " بدأت لعب كرة القدم في الشارع ثم مركز الشباب منذ عمر الـ10 سنوات كانت بزوغ نجمى في المدرسة لاشباع هوايتي في كرة القدم و بدأت مشواري مع كرة القدم مهاجما، في مركز شباب مغاغة وكان عمري 14 عاما، ولعبت ليبرو وعندي 20 عاما و الكرة الخماسية فرقت معاي كثيرا في مشواري الاحترافي".

وأشار عماد النحاس أنه خلال التواجد فى الاسماعيلى لم يرغب فى الرحيل، لكن تأمين المستقبل وضعف المقابل المادى سبب الخروج من قلعة الدراويش وهذا الأمر متواجد حتى الأن وتم التنازل على جميع مستحقاته لدى النادى عند الخروج الى نادى النصر السعودى .