الحنفى والصباحى يحتفلان بـ أمين عمر بعد المشاركة بمونديال الناشئين...

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جدة - عمرو شويل احتفل الحكمان محمد الحنفى ومحمد الصباحى بزميلهم أمين عمرعن طريق تجهيز "تورتة" بعد المشاركة فى مونديال كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والمقام حاليا بالبرازيل. كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اختار الحكم المصري أمين عمر، ضمن حكام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة . Advertisements الجدير بالذكر أن المنتخب البرازيلى يواجه نظيره المكسيكى فى نهائى البطولة فى المباراة المقرر لها فى الثانية عشر صباح اليوم الأحد.

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