شكرا لقرائتكم صعود كرواتيا والنمسا إلى يورو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل المنتخب الكرواتي إلى نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة لقدم (يورو 2020 )، بعد فوزه على نظيره السلوفاكي 3 - 1 ، اليوم السبت، ضمن مباريات المرحلة التاسعة من المجموعة الخامسة للتصفيات، والتي شهدت فوز ويلز على أذربيجان 2 - صفر.

وكان المنتخب السلوفاكي هو البادىء بالتسجيل عن طريق مهاجمه روبرت بوزنيك في الدقيقة 31، قبل أن يسجل نيكولا باسيليتش هدف التعادل في الدقيقة 55، ثم سجل برونو بيتكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 60. وفي الدقيقة 47 سجل إيفان بيريسيتش الهدف الثالث للمنتخب الكرواتي. وشهدت المباراة إكمال المنتخب السلوفاكي للمباراة بعشر لاعبين، بعد طرد لاعبه روبرت ماك في الدقيقة 66. ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 17 نقطة، ليحسم بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة، فيما تجمد رصيد المنتخب السلوفاكي عند عشر نقاط، ليحتل المركز الرابع في الترتيب.

وفي مباراة أخرى تغلب منتخب ويلز على مضيفه اذربيجان 2 -صفر. وتقدم كيفر مور بهدف لويلز في الدقيقة العاشرة ثم أضاف هاري ويلسون الهدف الثاني في الدقيقة 34. الفوز رفع رصيد ويلز إلى 11 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد اذربيجان عند نقطة واحدة في المركز الخامس الأخير.

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وتأهل منتخب النمسا رسميا، إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه منتخب مقدونيا 2 - 1 والتي شهدت أيضا فوز بولندا على إسرائيل 2 - 1 وفوز سلوفينا على لاتفيا 1 - صفر.

وسجل هدفي النمسا ديفيد ألابا وستيفان لاينير في الدقيقتين الثامنة و48، فيما سجل هدف مقدونيا فلاتكو ستويانوفسكي في الدقيقة الأخيرة من المباراة. ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل رسميا لنهائيات أمم أوروبا برفقة المنتخب البولندي ، وتوقف رصيد منتخب مقدونيا عند 11 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب البولندي على ضيفه الإسرائيلي 2 - 1. وسجل هدفي المنتخب البولندي غريغورز كريشوياك وكريستوف بيانتيك في الدقيقتين الرابعة و54 فيما سجل هدف المنتخب الإسرائيلي مؤنس دبور في الدقيقة 88. ورفع المنتخب البولندي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، حيث كان ضمن تأهله لليورو، فيما توقف رصيد منتخب إسرائيل عند 11 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثالثة، انتزع منتخب سلوفينيا لكرة القدم فوزا صعبا من ضيفه لاتفيا 1 - صفر. وجاء هدف المنتخب السلوفيني عن طريق النيران الصديقة، حيث سجله إيغور تاراسوفس لاعب منتخب لاتفيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53. ورفع منتخب سلوفينيا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، وظل منتخب لاتفيا بلا نقاط في قاع الترتيب. وفي الجولة الأخيرة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل يلتقي منتخب مقدونيا مع إسرائيل ولاتفيا مع النمسا وبولندا مع سلوفينيا.