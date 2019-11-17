شكرا لقرائتكم جماهير إنجليزية تحث سانتشو على الانتقال إلى يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقطت صورة لجيدون سانتشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني وهو يمزح مع أحد المشجعين الذي حثه على الانضمام إلى مانشستر يونايتد أثناء استعداده للمشاركة مع إنجلترا أمام كوسوفو في ختام تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 يوم الأحد.

وربطت وسائل إعلام بريطانية بشدة بين اللاعب البالغ عمره 19 عاما والانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم مضطرب في ألمانيا.

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وشارك سانتشو من البداية في فوز إنجلترا 7-صفر على الجبل الأسود يوم الخميس الماضي ورغم ذلك قد يغيب عن المباراة في حال عودة رحيم سترلينغ، الذي استبعد من تشكيلة المباراة في ويمبلي لأسباب انضباطية، إلى تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت.

ويواجه سانتشو المولود في لندن مشاكل هذا الموسم خارج الملعب إذ استبعد الشهر الماضي من الفرص وتعرض لغرامة مالية كبيرة عقب عودته لألمانيا متأخرا بعد نهاية معسكر مع المنتخب الإنجليزي. واستبدله بعدها لوسيان فافر مدرب دورتموند بعد 36 دقيقة من الخسارة 4-صفر أمام بايرن ميونيخ في الدوري الألماني وتأكد بعدها أن الجناج الإنجليزي لم يتعرض للإصابة.

وأدت هذه المواقف إلى زيادة التكهنات حول سانتشو الذي وافق على طلب أحد المشجعين بالتقاط صورة ذاتية (سيلفي) معه عقب تدريب المنتخب الإنجليزي وبعدها ابتسم دون تعليق على طلب المشجع بانتقاله إلى يونايتد. ومثل هذه الصفقة ستثير الجدل بشكل خاص لأن سانتشو كان لاعبا في أكاديمية مانشستر سيتي لمدة عامين قبل انتقاله إلى ألمانيا في 2017. ويخوض يونايتد موسما متعثرا جديدا ويحتاج لتدعيم هجومي بعد بيع روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الذي تعاقد أيضا مع التشيلي أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة. ومن المؤكد أن أندية اخرى ستهتم بالتعاقد مع سانتشو إذا ما قرر دورتموند بيعه وقد تصل قيمة الصفقة إلى 140 مليون يورو.