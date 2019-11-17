شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الاهلى والزمالك فى ربع نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتغلب الأولمبي على القناة 79/64 و الجياد على الشمس 78/ 73 و طنطا على أكتوبر 77/75 اما الاتصالات ففاز على الطيران 78/ 71
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