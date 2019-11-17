شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الاهلى والزمالك فى ربع نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات ربع نهائي دورى مرتبط كرة السلة رجال عن فوز كل من الاهلى والزمالك والاتصالات وطنطا والجزيرة والاتحاد والاوليمبى والجياد فاز الاهلى على الجيش 71/56 و الزمالك على سموحة 79/ 75 و الاتحاد على سبورتنج 88/80 وتغلب الأولمبي على القناة 79/64 و الجياد على الشمس 78/ 73 و طنطا على أكتوبر 77/75 اما الاتصالات ففاز على الطيران 78/ 71

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوز الاهلى والزمالك فى ربع نهائي دورى السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.