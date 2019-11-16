صراع بين برشلونة وأتليتكو مدريد على نيمار الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

يبدو أن الميركاتو الشتوي القادم سيشهد صراع من نوع خاص بين ناديي برشلونة وأتليتكو مدريد الإسبانيين حول ضم الجوهرة البرازيلية الجديد راينير جيسوس مهاجم فريق فلامينجو البرازيلي والملقب بنيمار الجديد.



تحدي برشلونة وأتليتكو مدريد

علم نادي برشلونة الإسباني بنوايا المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد في الميركاتو الشتوي المقبل فيما يتعلق برغبة المدرب في التعاقد مع هدف برشلونة القادم راينير جيسوس مهاجم فريق فلامينجو البرازيلي والملقب بنيمار الجديد.

وفي سياق الحديث عن الصفقة البرازيلة كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توصل سيميوني إلى اتفاق لضم الجوهرة البرازيلية الجديد راينير جيسوس من فريق فلامينجو البرازيلي في الفترة المقبلة.

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و بعد تواصل برشلونة مع فلامينجو ، تحرك سيميوني واتفق مع اللاعب على نقله لملعب واندا ميتروبوليتانو و لكن يتبقى الاتفاق بين الناديين لكي تصل الصفقة لطريق النور.

رئيس برشلونة يؤكد إمكانية التعاقد مع جيسوس

بدوره تحرك جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة وحذر سيميوني بخصوص الصفقة و أخبره أنه لن يستطيع التعاقد مع اللاعب و أنه سينتهي به المطاف في صفوف البارسا وفقاً لما أبرزته صحيفة دون بالون الإسبانية اليوم السبت.

مفاوضات برشلونة

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن مسئولي النادي الكتالوني يسعون وراء الصاعد البرازيلي البالغ من العمر 17 عامًا منذ فترة، وتحدثوا بالفعل مع فلامنجو لدراسة وضع لاعب الوسط الهجومي وفرص الحصول على خدماته.

لكن النادي البرازيلي لا يعتزم التخلي عن رينير جيسوس بسهولة، لذلك جدد عقده مؤخرا حتى 2024 بشرط جزائي يصل إلى 70 مليون يورو