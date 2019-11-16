بدر لؤي ومنصور محمد يحرزان بطولة زوجي جدة لتنس الميدان للناشئين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات أحرز ثنائي منتخبنا الوطني للتنس بدر لؤي ومنصور محمد، لقب زوجي البطولة الاسيوية الثانية لتنس الميدان للناشئين تحت 14 سنة التي ينظمها الاتحاد السعودي للتنس بالتنسيق مع الاتحاد الاسيوي للتنس في مدينة جدة .

Advertisements واستطاع لاعبا منتخب الناشئين بدر ومنصور الفوز على الهندي اريار والسعودي طارق الرميح بنتيجة مجموعتين دون مقابل في المباراة النهائية لهذه الفعالية . وفي بطولة الفردي تمكن لاعب منتخبنا نورس فائز من بلوغ المباراة النهائية بعد فوزه على زميله في المنتخب منصور محمد بمجموعتين مقابل لا شيء في مباراة الدور نصف النهائي .

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