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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 16/ 11/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، غلق استاد القاهرة 3 أشهر للصيانة، والأهلي يُنهي ملف تجديد عقد أحمد فتحي عقب الأجندة الدولية، الزمالك يُعلن تعافى بوطيب من إصابة الركبة قبل مواجهة الحدود.

 

الأهلي يُنهي ملف تجديد عقد أحمد فتحي عقب الأجندة الدولية

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الأهلى يغادر إلى تونس 26 نوفمبر لمواجهة النجم الساحلى فى دورى الأبطال

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الأهلي يمنح حمدى فتحى 20 ألف يورو قبل رحلة ألمانيا

الأهلي يمنح حمدى فتحى 20 ألف يورو قبل رحلة ألمانيا

 

 

إغلاق ستاد برج العرب 3 شهور للصيانة

إغلاق ستاد برج العرب 3 شهور للصيانة

 

صور.. منتخب مصر يؤدى أول مران جماعى فى جزر القمر

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صور.. منتخب مصر يؤدى أول مران جماعى فى جزر القمر

 

 

صور.. سفيرا مصر وليبيا يؤازران الفراعنة فى جزر القمر

صور.. سفيرا مصر وليبيا يؤازران الفراعنة فى جزر القمر

 

محمد النني على دكة بدلاء المنتخب أمام جزر القمر

محمد النني على دكة بدلاء المنتخب أمام جزر القمر

 

 

رضا عبدالعال مديرا فنيا لبلدية المحلة خلفا لكرم جابر

 

رضا عبدالعال مديرا فنيا لبلدية المحلة خلفا لكرم جابر

 

 

الزمالك يُعلن تعافى بوطيب من إصابة الركبة قبل مواجهة الحدود

الزمالك يُعلن تعافى بوطيب من إصابة الركبة قبل مواجهة الحدود

 

حمادة أنور رئيسا لبعثة الزمالك فى مواجهة مازيمبى بالكونغو

حمادة أنور رئيسا لبعثة الزمالك فى مواجهة مازيمبى بالكونغو

 

الشيشينى مشرفًا على قطاع ناشئين بالزمالك.. وعلى خليل مديرًا للمدرسة

الشيشينى مشرفًا على قطاع ناشئين بالزمالك.. وعلى خليل مديرًا للمدرسة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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