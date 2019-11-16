شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري للثقافة الرياضية ينظم احتفالية بمناسبة يوم التسامح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتسامح يوم الأربعاء المقبل، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور السيدة راضية عاشوري مدير مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، ولفيف من قيادات ونجوم الرياضة.

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يتضمن برنامج الاحتفالية ندوة بعنوان دور الإعلام الرياضي في نشر قيم التسامح يتحدث فيها الدكتور حمدي حسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية السابق، والأستاذ عادل ماهر مقرر لجنة ضبط الأداء الإعلامي، واللواء عبدالمنعم الحاج، والصحفي عبدالقادر إبراهيم.

ويكرم الاتحاد مجموعة من ذوي الكفاءة الفنية والخلقية في الوسط الرياضي حيث خصص ثلاثة دروع، الأول يحمل اسم المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق وأحد رموز كرة اليد المصرية، ويقدم للقيادات الرياضية، ودرع الإعلامي فهمي عمر عميد الإعلام المصري والعربي ويقدم للإعلاميين الرياضيين، ودرع الكابتن محمد على رشوان البطل الأولمبي سفير الثقافة الرياضية ويقدم للرياضيين لاعبين ومدربين.

يذكر أن الاتحاد المصري للثقافة الرياضية هو الجهة الوحيدة في مصر التي تحتفل باليوم العالمي للتسامح المقرر من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1995 في السادس عشر من نوفمبر سنويا وتدعو من خلال الاحتفال به إلى نشر قيم التسامح بين الناس.