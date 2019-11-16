تونس تكرم وفادة ليبيا برباعية في تصفيات أمم إفريقيا









اسماء السيد - اكرمت تونس وفادة ضيفتها وجارتها ليبيا بالفوز عليها 4-1 الجمعة في على الملعب الأولمبي برادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا 2021 لكرة القدم.

وسجل وهبي الخزري (33 من ركلة جزاء و88) وسيف الدين الخاوي (41 و52) اهداف تونس، وحمدو الهوني (45) هدف ليبيا.

وتصدرت تونس الترتيب بفارق الأهداف عن تنزانيا الفائزة على غينيا الاستوائية 2-1.

وخاض المنتخبان المباراة تحت قيادة مدربين جديدين، هما منذر الكبير الذي عين مدربا لتونس بديلا للفرنسي الان جيريس بعد أمم افريقيا 2019 في مصر، والتونسي فوزي البنزرتي الذي استلم مهام قيادة الجهاز الفني لليبيا في اواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفرض يوسف المساكني نفسه نجما للمباراة، حيث كان وراء كل محاولات أصحاب الأرض الخطرة، والتي بدأها لاعب الدحيل القطري برأسية رائعة اثر ركلة ركنية لكن حارس مرمى ليبيا محمد نشنوش ابعدها ببراعة (16).

وكان المساكني وراء الهدف الأول لتونس بعدما تعرض للعرقلة من المدافع الليبي ناجي دراء ليحتسب الحكم المصري محمود البنا ركلة جزاء سددها الخزري وصدها نشنوش لترتد للاعب سانت اتيان الفرنسي الذي تابعها داخل المرمى (33).

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ومرر المدافع ايمن عبد النور الذي عاد الى تشكيلة منتخب بلاده بعد غياب منذ مشاركته في كأس افريقيا 2017 كرة طويلة الى المساكني لعبها بدوره بذكاء الى الخاوي سددها أرضية في شباك نشنوش الذي حاول ابعادها دون جدوى (41).

ولكن الفريق الضيف قلص الفارق بعدما لعب محمد صولة ركلة حرة قصيرة الى مؤيد لافي ومنه خادعة الى الهوني سددها مباشرة في مرمى فاروق بن مصطفى (45).

وكانت ليبيا قريبة من ادراك التعادل اثر خطأ فادح من المدافع ياسين بن مرياح في تمرير الكرة لتصل الى انيس سالتو سددها بقوة صدها فاروق بن مصطفى ببراعة الى ركنية(51).

ومن نفس الكرة سجلت تونس الهدف الثالث عندما انفرد المتالق سيف الدين الخاوي من منتصف ملعب منتخب بلاده بعدما استلم تمريرة خلف المدافعين ليضعها بسهولة في شباك نشنوش (52).

وابى المساكني الا ان ينهي المباراة ببصمة بعدما ساهم بالهدف الرابع اثر كرة طويلة فشل سند الورفلي في ابعادها لتصل الى البديل انيس البدري ومنه الى الخزري الذي لم يجد صعوبة في ايداعها المرمى (88).

ملخص مباراة تونس وليبيا: