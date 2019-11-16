7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 11 / 2019 فى مقدمتها ، رمضان صبحي يناقش عروض الاحتراف بعد أولمبياد طوكيو
بعثة المنتخب تغادر إلى جزر القمر فى رحلة طيران 9 ساعات.. وترانزيت بتنزانيا
غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم القاهرة فى طريقها إلى جزر القمر لمواجهة منتخبها الاثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
تدريبات استشفائية للاعبى المنتخب الأولمبى بعد صلاة الجمعة.. صور
رمضان صبحي يناقش عروض الاحتراف بعد أولمبياد طوكيو
خالد مرتجى يعود للقاهرة قبل "عمومية" الأهلى بعد رحلة علاجية فى لندن
جيرالدو يُجهّز عروض خارجية تحسباً للرحيل عن الأهلى في يناير
يُجهز الأنجولي جيرالدو لاعب الاهلي عدة عروض من دوريات خارجية للانتقال لأحداها خلال الفترة المقبلة وتحديداً في فترة الانتقالات الشتوية المقلبة.
الزمالك يحسم مصير مهاجم يناير بعد العودة إلى ميتشو
رفض مسئولو الزمالك بالتنسيق مع الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض، مُجدداً، رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق بأى صورة فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خاصة فى ظل خروج المغربى خالد بوطيب من الحسابات الفنية للجهاز الفنى والبحث عن قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو بدلاً منه فى الانتقالات القادمة أو ضم مهاجم جديد وفقا للرؤية الفنية بالتنسيق مع إدارة النادى.
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