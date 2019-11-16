7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 11 / 2019 فى مقدمتها ، رمضان صبحي يناقش عروض الاحتراف بعد أولمبياد طوكيو بعثة المنتخب تغادر إلى جزر القمر فى رحلة طيران 9 ساعات.. وترانزيت بتنزانيا غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم القاهرة فى طريقها إلى جزر القمر لمواجهة منتخبها الاثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون. تدريبات استشفائية للاعبى المنتخب الأولمبى بعد صلاة الجمعة.. صور قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، تقسيم اللاعبين إلى قسمين فى التدريبات التى جرت بعد أداء صلاة الجمعة فى أحد المساجد القريبة من مقر إقامة المنتخب الأولمبى بالتجمع الخامس. رمضان صبحي يناقش عروض الاحتراف بعد أولمبياد طوكيو يحظى رمضان صبحي لاعب النادى الأهلى والمنتخب الأولمبى، بمتابعة أكثر من ناد أوربى خلال بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، المقامة حاليا فى مصر وحتى 22 نوفمبر الجارى. خالد مرتجى يعود للقاهرة قبل "عمومية" الأهلى بعد رحلة علاجية فى لندن يعود المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى للقاهرة يوم الأربعاء المقبل بعد رحلة علاجية لعدة أيام فى العاصمة الإنجليزية لندن. Advertisements جيرالدو يُجهّز عروض خارجية تحسباً للرحيل عن الأهلى في يناير يُجهز الأنجولي جيرالدو لاعب الاهلي عدة عروض من دوريات خارجية للانتقال لأحداها خلال الفترة المقبلة وتحديداً في فترة الانتقالات الشتوية المقلبة. إلى أين وصلت مفاوضات الأهلى السعودى مع محمود علاء؟ دخل الأهلى السعودي فى مفاوضات جادة مع محمود علاء مدافع منتخب مصر ونادى الزمالك، لإقناعه بالانتقال لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل. الزمالك يحسم مصير مهاجم يناير بعد العودة إلى ميتشو رفض مسئولو الزمالك بالتنسيق مع الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض، مُجدداً، رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق بأى صورة فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خاصة فى ظل خروج المغربى خالد بوطيب من الحسابات الفنية للجهاز الفنى والبحث عن قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو بدلاً منه فى الانتقالات القادمة أو ضم مهاجم جديد وفقا للرؤية الفنية بالتنسيق مع إدارة النادى.

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