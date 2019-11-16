شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين يختار 17 لاعب لموجهة المصرى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق طنطا بقيادة أيمن المزين مديره الفنى إلى بورسعيد اليوم لمواجهة فريق المصرى وديا غدا ضمن أستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى .

واختار المزين 17 لاعبا لمواجهة المصري فى قائمة تضم كل من إسلام طارق ، محمد فتحي ، محمد حسام ، محمد العشري ، محمود مسعود ، محمد الشاذلي ، إيهاب سمير ، حسام غالي ، أحمد الشناوي ، أحمد قطاوي ، أحمد فهمي ، ماريو بيرنارد ، عبدالرحمن الدح ، أحمد الالفي ، الحسن ضيوف ، جون افيري ، إسلام فؤاد .

يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة طلائع الجيش عقب استئناف الدوري المصري الممتاز ، وذلك يوم 23 من الشهر الجاري ، في مباراة ستقام علي ملعب نادي طنطا.