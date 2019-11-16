شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين يختار 17 لاعب لموجهة المصرى غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق طنطا بقيادة أيمن المزين مديره الفنى إلى بورسعيد اليوم لمواجهة فريق المصرى وديا غدا ضمن أستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى .
واختار المزين 17 لاعبا لمواجهة المصري فى قائمة تضم كل من إسلام طارق ، محمد فتحي ، محمد حسام ، محمد العشري ، محمود مسعود ، محمد الشاذلي ، إيهاب سمير ، حسام غالي ، أحمد الشناوي ، أحمد قطاوي ، أحمد فهمي ، ماريو بيرنارد ، عبدالرحمن الدح ، أحمد الالفي ، الحسن ضيوف ، جون افيري ، إسلام فؤاد .
يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة طلائع الجيش عقب استئناف الدوري المصري الممتاز ، وذلك يوم 23 من الشهر الجاري ، في مباراة ستقام علي ملعب نادي طنطا.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن المزين يختار 17 لاعب لموجهة المصرى غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.