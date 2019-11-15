رياضة | نجم برشلونة يهاجم لاعبي ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يهاجم لاعبي ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة لاعبي ريال مدريد وأكد أنهم كثيرو الشكوى حول موعد الكلاسيكو المقرر إقامته في 18 ديسمبر المقبل، حيث انتقد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد موعد الكلاسيكو كما أشار زميله في الفريق ناتشو إلى أنّ برشلونة اعتاد الحصول على فترة راحة أطول قبل مواجهة الملكي.



وقال بيكي في تصريحات لإذاعة كادينا كوبي الإسبانية:"اعتدنا على هذه النوعية من الشكاوى، مواعيد المباريات تبقى كما هي طوال الوقت وكنت أتمنى إقامة الكلاسيكو في موعده ولكن هذا ما لم يحدث. في برشلونة لم نشكو أبدًا من عدم الحصول على دقائق راحة لأن هذا أمر معتاد لفريق ينافس على جميع البطولات".



وأضاف:"لم يحدث أي شيء يوم 26 أكتوبر. نعم كان هناك بعض المظاهرات ضد الشرطة ولكن ملعب كامب نو ومحيطه لم يتأثر على الإطلاق. أعتقد أنّ المباراة كان يُمكن إقامتها دون أزمة".



وعن كثرة البطاقات الصفراء التي يحصل عليها، قال بيكي: "في مباراة غرناطة لم أستحق الإنذار وفي العادي يحصل المدافع على بطاقات صفراء أكثر من غيره. الفريق حتى الآن لم يقدم المستوى المتوقع منه ولكننا نستطيع التحسن ولا يجب علينا فقدان الأعصاب".



وأضاف:"برشلونة يختلف عن أتلتيكو مدريد ولذلك يحتاج أنطوان جريزمان لبعض الوقت ليتأقلم ولكنّه يمتلك الموهبة والإمكانيات الكافية".

وتابع :" تجديد عقد ليونيل ميسي؟ أعتقد أنّه أمر بينه وبين النادي ولا يوجد أي أزمة".



وعن إيفان راكيتيتش، قال بيكي:"أتفهم تمامًا سبب إنزعاجه فحينما لا تلعب تصبح الأمور أكثر صعوبة ولكن يجب على كل لاعب أن يثبت نفسه في التدريبات ويحصل على ثقة المدرب".



وعن إمكانية المشاركة في الألعاب الأوليمبية، قال بيكي :" لا أود غلق الباب، قضيت عامين في المنتخب الإسباني وواجهت صافرات الإستهجان ولكنّي نجحت في التعامل مع الأمر لذلك لا أمانع العودة".

Advertisements



وأردف قائلا: "مفاوضات نيمار أمر يخص النادي ولا أعرف شيئًا عنه. أعتقد أنّه وكيليان مبابي على أعلى مستوى ويستطيعان اللعب مع أي فريق".



واستطرد قائلا:"يوهان كرويف بدأ الأمر وبيب جوارديولا استفاد منه ونجح في تحقيق النجاحات. تدربت مع كرويف في منتخب كتالونيا وكان دائمًا يطلب مني تسجيل الأهداف".



وواصل :"إحساس الفوز بدوري أبطال أوروبا الأول كان ممتعًا ولكن الفوز بكأس العالم الوحيد لإسبانيا كان له إحساس خاص".



وتابع :"ميسي ومارادونا من أعظم المواهب ولا يمكن المقارنة بينهما".



وأكمل حديثه قائلاً :"أحب جوزيه مورينيو وكذلك يورجن كلوب، الأخير يعمل كثيرًا مع الفرق التي يدربها لتقديم أفضل ما لديهم. وعلاقتي مع مورينيو جيدة منذ أن غادر ريال مدريد".



واختتم بيكي تصريحاته قائلاً :"أتمنى حضور ميسي نهائي كأس دايفيز ولكن لا أعرف جدول مواعيده. أعلم أنني أتعرض للكثير من الانتقادات وكل إنسان له الحق في التعبير عن رأيه. النادي يعرفني جيدًا ولا يمانع ما أقوم به خارج كرة القدم كما أنّ الرأي الوحيد الذي يهمني هو رأي والديّ".

