الامارات | أتلتيكو مدريد يقترب من نجم برشلونة بثمن بخس

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يقترب من نجم برشلونة بثمن بخس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت تقارير رياضية رغبة نادي أتلتيكو مدريد في التعاقد مع لاعب وسط برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن راكيتيتش، لذي لعب أساسياً في مباراة واحدة فقط هذا الموسم مع برشلونة، عاد ليكون بؤرة اهتمام "الروخيبلانكوس"، الذي قد يحسم الصفقة ثمن بخس.

وأوضحت أن النادي المدريدي مستعد لدفع مبلغ الـ40 مليون يورو، الذي قد توافق عليه إدارة النادي الكاتالوني للاستغناء عن لاعب وسطه الدولي، الذي كان قد أبدى شعوره بالحزن إزاء الوضع الحالي وأنه ينتظر موسم الانتقالات القادم لتحديد مستقبله.

وأشارت إلى أن المشكلة داخل أتلتيكو لا تكمن في قيمة الصفقة ولكن في راتب اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً والذي يقدر بـ6.5 ملايين يورو، موضحة أنه سيتعين على النادي الذي يدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني الاستغناء عن أحد لاعبيه لعدم تخطي حدود الرواتب.