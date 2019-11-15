شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبي المنتخب الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب، المدير الفني، إجراء تدريبات استشفائية للاعبي المنتخب، وتقسيمهم إلى قسمين في التدريبات التي جرت ظهر اليوم، بعد أداء الانتهاء من صلاة الجمعة.

المجموعة الأولى ضمت الللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الكاميرون بالأمس، ومجموعة البدلاء الذين تم تغييرهم أثناء المباراة خضعوا لتدريبات في الجيم.

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وخضعت المجموعة الثانية التي تضم اللاعبين الأساسيين لعملية استشفاء.

وكان شوقي غريب، قد قرر أمس إراحة اللاعبين من المران المسائي قبل انطلاق استعدادته للقاء نصف النهائي.

وسيضع «غريب» لقاءات المجموعة الثانية للمتابعة الدقيقة، حيث تم الاتفاق على أن يقوم محمد شوقي بمتابعة اللقاء الذي سيقام باستاد القاهرة، على أن يقوم وائل رياض بمتابعة اللقاء الذي سيقام باستاد السلام.