فيديوجراف.. ماذا قدم على غزال فى ملاعب الكرة قبل الاتفاق مع الزمالك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت صورة لـ"على غزال" لاعب فريق فيريلسى البرتغالى السابق، خلال الساعات الماضية، مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك، وأثارت تلك الصورة التساؤلات حول انضمام غزال للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوى المقبل، وقبل رد الزمالك سواء بتأكيد أو نفى انضمام اللاعب للفريق، نرصد أهم ما قدمه على غزال فى ملاعب الكرة . الاسم: على أحمد على محمد غزال - المركز : الدفاع - العمر : 27 عاما - الأندية التى لعب بها: 5 أندية - القيمة التسويقية: 600 ألف يورو Advertisements - عدد المباريات التى شارك فيها مع الأندية: 171 مباراة - عدد الأهداف: هدفان فقط - أهداف صنعها: هدفان - البطاقة الصفراء: 33 مرة - البطاقة الحمراء: 5 مرات منها طرد للإنذار الثالث - شارك مع منتخب مصر فى: 11 مباراة - ظهر غزال مع منتخب تحت 20 سنة: 3 مواجهات - صنع للفراعنة: هدف واحد.

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