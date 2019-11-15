رياضة | جلسة الحسم بين الأهلي وأحمد حجازي بعد مباراة جزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة الحسم بين الأهلي وأحمد حجازي بعد مباراة جزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضغط مسؤولو النادي الأهلي على أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

جلسة الحسم بين الأهلي وأحمد حجازي بعد مباراة جزر القمر

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح التعاقد مع مدافع سوبر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم الفريق الأحمر.

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ويعاني النادي الأهلي في الخطوط الخلفية من أزمة طاحنة بسبب إصابة محمود متولي لاعب الفريق وغيابه عن الملاعب 6 أسابيع ، بالإضافة إلى تكرار إصابة رامي ربيعة مدافع الأهلي أيضاً.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم، ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم على غرار صفقة رمضان صبحي لاعب هيدرسيلفد الإنجليزي.

وكشف مصدر موثوق عن رصد الأهلى مبلغاً مالياً كبيراً للتعاقد مع أحمد حجازى،باعتباره الحل الأمثل للتخلص من صداع مشكلة خط الدفاع، وأيضاً فى ظل وجود رغبة لدى اللاعب للعودة مرة أخرى إلى مصر .

وأشار إلى أن الأهلي تواصل مع أحمد حجازي أثناء تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى قبل مباراة كينيا أمس الخميس ، وتم الاتفاق على عقد جلسة عقب عودة المنتخب الوطنى من رحلته إلى جزر القمر لحسم قراره النهائى بالعودة لصفوف الأهلى أم الاستمرار فى الاحتراف الخارجى.