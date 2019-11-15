رياضة | صعود بتروجت وبورفؤاد وخروج المريخ من كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صعود بتروجت وبورفؤاد وخروج المريخ من كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم اليوم الجمعة، ثلاث مباريات في إطار إستكمال الدور التمهيدي الرابع، لكأس مصر، خيث فريق بور فؤاد بقيادة طارق الصاوي أكبر مفاجآت البطولة، بالفوز خارج ملعبه على فريق القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم إبراهيم ايكا بالهدف الأول للقناة في الدقيقة 69 وسجل أحمد فرج الهدف الثاني في الدقيقة 79 ويضيف أحمد عيد الهدف الثالث في الدقيقة 81 بينما سجل فتحي عثمان هدف القناة في الدقيقة 84.

وتأهل فريق بتروجت عقب الفوز على فريق الفيوم بثلاثة أهداف نظيفة، بملعب الأسيوطي.

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جاء تشكيل بتروجت مكون من :محمد أبو النجا، أحمد السباعي، حسام حسن، أحمد ربيع، سامح ابراهيم، محمود عماد، اسلام كانو، أحمد عفيفى، محمود القط، ايزيكال، أحمد كمال.

انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف ايزيكال في الدقيقة 34 وأضاف أحمد ربيع الهدف الثاني في الدقيقة 6 من الشوط الثاني، وإبراهيم صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 24.

وحقق فريق الترسانة بقيادة أحمد كشرى فوزاً كبيراً على فريق المريخ بأربعة أهداف مقابل هدف، انتهى الشوط الأول بتقدم المريخ بهدف فروايله بهدف لفريق للمريخ في الدقيقة الثانية من الشوط الأول واستطاع فريق الترسانة من تسجيل أربع اهداف في الشوط الثاني وتعادل أحمد عماد في الدقيقة 14 وسجل ايهاب فؤاد الهدف الثاني في الدقيقة 26 ونجح سيد حمدي في إحراز هدفين في الدقيقتين 40،27 ليفوز الترسانة 4-1.