رياضة | تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحظي قنوات (السعودية الرياضية) المفتوحة علي النايل سات والعرب سات بإهتمام عشاق الساحرة المستديرة، حيث تصدرت محرك البحث "جوجل" خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن هذه القنوات تذيع مباريات الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان)، ومباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد، والبطولة العربية للأندية، ومباريات المنتخب السعودي، كما أنها تنقل عدد من المسابقات الرياضية المختلفة بجودة فائقة.

قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS الناقلة لمباريات المنتخب السعودي:

تتكون باقة قنوات السعودية الرياضية الناقلة لمباريات المنتخب السعودي وبطولات كرة القدم السعودية والعربية من:

- قنوات KSA SPORTS 1 – 2 بتقنية "SD"

- قنوات KSA SPORTS 1 – 2 بتقنية "HD"

- قنوات KSA SPORTS PLUS 1 – 2

تردد قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS HD علي نايل سات وعرب سات:

Advertisements

يمكنكم استقبال قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS علي القمر الصناعي "نايل سات" من خلال تردد 12149، معدل الترميز 27500، الاستقطاب "أفقي"، معامل تصويب الخطأ 3 /4، بينما تستطيعون استقبال قناة KSA SPORT 1 عبر تردد 12284، الترميز 27500، الاستقطاب "رأسي"، معامل تصويب الخطأ 5 / 6.

ويمكن استقبال قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS 1HD غلي القمر الصناعي "عرب سات" عبر تردد 12149، الاستقطاب "أفقي"، الترميز 27500، أو تردد 12015، الاستقطاب "رأسي" الترميز 27500.

مشاهدة بث مباشر (السوبر كلاسيكو) بين البرازيل والأرجنتين علي KSA SPORTS:

تنقل قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS 1HD أحداث المواجهة النارية بين منتخب الأرجنتين ونظيره منتخب البرازيل التي تقام اليوم الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود ضمن فعاليات موسم الرياض الحدث الأضخم بالوطن العربي خلال الفترة الحالية.

وتنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبوظبي، وذلك اليوم الجمعة الموافق 15 – 11 – 2019، وتشهد المباراة مشاركة نجم منتخب التانجو وبرشلونة ليونيل ميسي بعد إنتهاء عقوبة إيقافه من جانب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

تفوق منتخب البرازيل علي الأرجنتين قبل صدام الليلة بالسعودية:

يتسلح منتخب البرازيل بتفوقه التاريخي على منتخب الأرجنتين قبل مباراة اليوم، حيث تقابل المنتخبين في 110 مواجهة سابقة في مختلف البطولات، فاز منتخب السامبا في 46 مباراة، وخسر 39 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 25 مباراة.

كما نجح منتخب البرازيل في الفوز على الأرجنتين في لقاء السوبر كلاسيكو الذي اقيم بينهما بالسعودية العام الماضي، وفاز بهدف دون رد، كما حسم لقاء الدور نصف النهائي ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة بنتيجة 2-0.