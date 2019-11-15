اونلاين | لايف Goal live مشاهدة مباراة تونس وليبيا بث مباشر Yalla shoot بدون تقطيع رابط TUNISE كورة ستار Kora Star

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يستضيف الملعب الأولمبي برادس مباراة قوية، عندما يستضيف منتخب تونس نظيره منتخب ليبيا، ضمن مباريات الجولة الأولي من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.

موعد مباراة تونس وليبيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

يحل منتخب ليبيا ضيف ثقيل علي نظيره منتخب تونس، ضمن مباريات الجولة الأولي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، ويقام اللقاء في تمام التاسعه مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة تونس وليبيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

ينتظر عشاق كرة القدم العربيه والإفريقية مباراة قوية بين منتخبي تونس وليبيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، ويقام اللقاء في تمام التاسعه مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات التصفيات.

ويقع المنتخبين ضمن المجموعه العاشرة التى تضم أيضا كل من غينيا الإستوائية وتنزانيا، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا العام بعد القادم.

وكان منتخب تونس قد حصد المركزالرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التى أقيمت في مصر العام الجاري، بعد الخسارة في نصف النهائي أمام منتخب السنغال ثم خسارة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام منتخب نيجيريا، بينما منتخب ليبيا لم يشارك في بطولة كأس الأمم الأخيرة.