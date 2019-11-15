اونلاين | كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وليبيا KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة تونس NOW

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في لقاء عربي خالص، يستضيف المنتخب التونسي نظيره الليبي اليوم الجمعة، على الملعب الأوليمبي بمدينة رادس، لحساب الجولة الأولى من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، إذ من المتوقع أن يشهد اللقاء حضورا جماهيريا كبيرا من كلا المنتخبين، كذلك ندية وقوة من اللاعبين، خاصة وأن المواجهات الأخيرة بينهما شهدت تفوق نسور قرطاج.

وكانت المواجهتين الأخيرتين لهما في تصفيات بطولة كأس العالم 2018، إذ سيطر التعادل السلبي على لقاء، فيما ضرب منتخب تونس في المباراة الأخرى بهدف نظيف، فيما كان اللقاءين اللذان سبقا تصفيات مونديال روسيا كانا في 2006 على الصعيد الودي وفاز بهم الأحمر.

ويتولى القيادة التحكيمية خلال اللقاء الحطم الدولي المصري محمود البنا، ويعاونه كلا من سمير جمال وأحمد توفيق طلب، فيما هناك ابراهيم نور الدين حكما رابعا.

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ويرغب المنتخب التونسي في افتتاح مواجهاته بالتصفيات بنتيجة إيجابية مستغلا عاملي الأرض والجمهور، فيما يريد المحاربون العودة لديارهم بفوز مهم خارج الأرض يمنحهم دفعة فيما هو قادم، ويشارك كلا من المنتخب التونسي ونظيره الليبي في المجموعة الثنائي غينيا الاستوائية وتنزانيا، حيث يمتاز المنتخب التنزاني بعنصر الشباب، لذلك لن تكون مهمة الفريقين العربيين سهلة كما هو متوقع.

موعد مباراة تونس وليبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ينطلق اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة beIN Sports HD ، ويعلق على المباراة المعلق علي محمد علي.