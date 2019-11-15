اونلاين | يلا شووت NOW BRAZIL مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر "سوبر كلاسيكو" شوت اونلاين ستريم رابط ماتش البرازيل HD

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تتجه أنظار كافة متابعي كرة القدم حول العالم إلى الأراضي السعودية تحديدا ملعب ستاد جامعة الملك سعود مساء اليوم الجمعة، وذلك لمشاهدة لقاء الكلاسيكو بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني، الودي، لكن دائما هذا اللقاء لا يهم أن يكون وديا، رسميا، أو حتى لاعتزال لاعب، فهو حدث يجمع سحر الكرة اللاتينية ولا شيء أكثر.

وما يزيد من أهمية اللقاء هو عودة اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني لخوض المباريات مع منتخب بلاده بعد نهاية فترة الإيقاف التي كان تعرض لها من اتحاد بلاده بعدما تهكم عليهم واصفا إياهم بالـ«فساد» عقب خسارته أمام البرازيل في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

وتأتي تلك المباراة ضمن فاعليات موسم الرياض الذي يشهد العديد من الأحداث الهامة على كافة الأصعدة وليس الرياضي فقط، لذلك لم يجد القائمين على الرياضة في المملكة شيء مثير أكثر من جلب ميسي.. ومنتخبين كالبرازيل والأرجنتين.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين الودية

ينطلق اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة KSA Sports 1 HD، ويقوم فهد العتيبي بالتعليق على مباراة البرازيل والأرجنتين الودية

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التشكيل المتوقع (البرازيل)

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

المدافعون: دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، أليكس ساندرو.

لاعبو الوسط: آرثر ميلو، كاسيميرو، فيليب كوتينيو.

المهاجمون: جابريال خيسوس، روبيرتو فيرمينيو، ريتشالتسون دي أندرندي.