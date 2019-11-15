اونلاين | كورة ستار Cuba brazil مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر kora online يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة رابط البرازيل

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يستعد ملعب جامعة الملك سعود فتح أبوابه مساء اليوم الجمعة لاستقبال الحدث الرياضي الأكبر بمواجهة ودية تجمع بين البرازيل والأرجنتين ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسبق وأن ألتقى البرازيل بنظيره الأرجنتيني في المملكة أواخر العام الماضي في "جدة" ضمن بطولة "سوبر كلاسيكو" التي استضافتها السعودية بمشاركة المنتخبين السعودي والعراقي.

1- موعد المباراة والقنوات الناقلة:

ستنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين مساء غد الجمعة الموافق 15 من شهر نوفمبر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة على ان تُذاع عبر القنوات الرياضية السعودية 1HD.

2- الظهور الأول لميسي:

تُعد مباراة الأرجنتين والبرازيل التي ستسضيفها مدينة الرياض الغد الجمعة الأولى لنجم نجوم الكرة العالمية واسطورة برشلونة ، ليونيل ميسي ، مع التانجو بعد الايقاف الذي تعرض له وعلى أثرها غاب عن المشهد الدولي لمدة 3 أشهر وذلك بعد اتهامه لمسؤولي الاتحاد بالفساد وانتقاده أداء التحكيم في نسخة بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

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3- كلاسيكو 18 خارج الديار:

انضمت المملكة العربية السعودية للبلدان المستضيفة لكلاسيكو البرازيل والأرجنتين خارج الديار بعد ان أصبحت الدولة رقم 18 تفتح أوابها لاستقبالهما بعد أوروجواي وتشيلي وكوستاريكا وألمانيا إيطالياوإنجلترا وإسبانيا والولايات المتحدة المكسيك والصين وبوليفيا و أستراليا والباراجواي وفنزويلا وقطر وبيرو.

4- الثأر:

يستهدف المنتخب الأرجنتيني الثأر من البرازيل الذي حرمه من التتويج بالسوبر كلاسيكو الذي أقيم في السعودي العام الماضي وسط غياب النجم الأول ، ميسي.

5- أجندة البرازيل:

بعد التعادل في سنغافورة بنفس النتيجة (1-1) أمام منتخبي السنغال وينجيريا وديا، سيعود منتخب السيليساو بقيادة مدربه تيتي إلى آسيا، لخوض آخر وديتين قبل مشواره بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتي ستنطلق في مارس من العام المقبل.