رياضة | الأهلي يكشف موعد انتظام معلول في تدريبات الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف موعد انتظام معلول في تدريبات الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في معسكره الحالي.

ويتواجد معلول في معسكر منتخب تونس؛ استعدادا لخوض مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية، ضمن تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب ينهي مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة غينيا الاستوائية يوم 19 من الشهر الجاري ثم ينتظم في تدريبات الفريق يوم 21 من الشهر ذاته.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسافر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة إنبي

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا السبت؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الممتاز، قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة في إطار المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق خلال فترة توقف الدوري.

يذكر أن الجهاز الفني حدد الثلاثاء المقبل موعدا لمواجهة الاتصالات وديًا استعدادا للمرحلة المقبلة.